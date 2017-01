An der Nuecht op en Donneschdeg ass, wéi ugekënnegt, Schnéi gefall - op deenen enge Plaze méi, op anere manner. Et heescht egal wéi opzepassen!

Feelen um spéide Mëttwoch den Owend. © RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

Feelen um spéide Mëttwochowend © RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

Vu Westen erfort ass eng Héichdrockzon, déi rouegt Wanterwieder bréngt, komm.An der Nuecht si Schauere méiglech, sief et Knëppelsteng, Schnéi- oder Schnéireen. D'Loft killt op -1 bis -5°C of, d'Stroossen kënnen also unzéien.Um Donneschdeg an de fréie Moiesstonne si lescht Schauere méiglech, duerno erwaart eis en dréchenen Dag, wou nieft Wolleken och schéi sonneg Amenter méiglech sinn bei -2 bis 1°C.

Aussiichten:



An der Nuecht op e Freideg si bis -11°C méiglech, de Freideg selwer annoncéiert sech kal an dréchen bei -5 bis -2°C.



E Samschdeg nieft ville Wolleken och sonneg Phasen an et bleift wahrscheinlech bis an den Owend eran dréchen bei héchstens -1°C.



E Sonndeg ass den Himmel zou, an et fält plazeweis e bëssche Schnéi oder Gefisems. Bei Héchstwäerter ëm 0°C kënnen d'Stroossen unzéien.