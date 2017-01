E Mëttwoch den Owend huet et op ville Plazen am Land nees ugefaange mat schneien. Eng ganz Rei Accidenter waren d'Konsequenz.

Kuerz no 20 Auer e Mëttwoch den Owend war e Chauffer tëscht Eesebur an dem Stafelter mat sengem Won op d'Kopp gaangen. Eng Persoun gouf verwonnt a koum mat der Ambulanz vu Jonglënster an d'Spidol.



Géint 20.30 Auer war en aneren Automobilist tëscht Biermereng a Schengen an e Bam gerannt. Bei dësem Ongléck ass kengem eppes geschitt.

Kuerz virun 3 Auer hat et dann och nach an der Stad gerabbelt, wou an der Avenue de la Faiencerie e Chauffer mat sengem Auto an e Luuchtepotto gerannt war an dobäi blesséiert gouf.



E Kamäibrand zu Ollem haten déi Kielener an déi Mamer Pompjeeën e Mëttwoch den Owend gemellt kritt.