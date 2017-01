Eng Geldstrof vun 1.250 €, 240 Stonnen Aarbecht am Déngscht vun der Allgemengheet an e Fuerverbuet vun 3 Joer, 2 dovu mat Sursis, wouvun de Wee fir op d’Aarbecht ausgeschloss ass. Dat ass d'Strof, déi de Chauffer krut, deen am September 2015 en Accident mat déidleche Suitte provozéiert hat.Deemools hat e Mann moies fréi, mat 1,4 Promill Alkohol am Blutt, d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer a war frontal an en anere Won gerannt. De 64 Joer ale Chauffer aus deem Auto war um Wee fir an d'Spidol gestuerwen.De Vertrieder vum Parquet hat fir den Ugekloten ënner anerem 9 Méint Prisong, zum Deel mat Sursis, gefrot, wouzou et deemno net koum.