© RTL-Archiv

An der Nuecht op en Donneschdeg hat et géint 0.40 Auer zu Diddeleng an der Rue Soibelkaul gerabbelt. En Awunner hat de Kaméidi an Uecht geholl an ass kucke gaangen: En Automobilist war an eng rout Luucht gerannt, war erausgeklommen a war grad am Gaangen, Deeler vu sengem Auto opzerafen.Dunn ass de Mann mat sengem Gefier ugedréckt.Wéi d'Police dunn nom Auto gesicht huet, huet dat och eng Patrull matkritt, déi grad do an der Géigend war.Si ass op d'Plaz gefuer an huet gesinn, datt d'Luucht uerg ramponéiert war.Ma well et just virdrun ugefaangen hat ze schneien, hunn d'Beamte just mussen de Spuren am Schnéi nofueren, fir den accidentéierte Won ze fannen. E puer Stroosse weider hu se d'Gefier dann och fonnt - an et huet esou ausgesinn, wéi wann et därmoosse beschiedegt gouf, datt een net méi domadder weiderfuere konnt.Keng Spur allerdéngs vum Chauffer.Wéi d'Poliziste grad bei d'Haus vum Besëtzer vum Auto fuere wollten, ass een aneren Auto ugefuer komm. E Mann ass erausgeklommen an huet wësse gedoen, datt hien den Accident verursaacht hat. Déi schlecht Stroossekonditiounen hätten derzou gefouert, datt hien d'Kontroll verluer hat. E wier awer net blesséiert.Pabeiere konnt de Mann net weisen, well en an der Opreegung doheem den Autosschlëssel vergiess gehat hätt.D'Opreegung géif och erklären, datt hie vun der Plaz vum Accident fortgefuer wier. Doheem hätt hie wëllen Hëllef ruffen.Iwwer dem Gespréich hunn d'Beamten awer en Alkoholsgeroch an Uecht geholl - den Text huet erginn, datt den erlaabte Wäert däitlech iwwerschratt war.Doropshi gouf de Permis agezunn.