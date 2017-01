Et gouf an de leschten Deeg direkt e puer Iwwergrëff op Fraen an do kann ee sech d'Fro stellen, wat dierf een notzen, fir sech ze verteidegen?

Wéi kann ech mech uerdentlech wieren, wann ech vun enger Persoun aggresséiert ginn? Silvester an och virun e puer Deeg goufen zwou Frae vu Männer belästegt. Déi eng matzen um Kierchbierg, déi aner am Dag op der Vëlospiste zu Lëntgen. Wéi steet et do mat den Defense-Utensilien? Duerf een fir eng Aggressioun ofzewieren zum Beispill Pefferspray an Elektroschocker benotzen?

Defensiv Utensilien / Reportage Nadine Gautier



Neen, ass déi eendeiteg Äntwert vun der Police. Déi Utensilie wieren nämlech bei eis am Land verbueden, och wann een se am Ausland, deemno wéi ze kafe kritt. Gëtt een domadder hei am Land erwëscht, dann heescht dat ee Protokoll, esou den Frank Stoltz, Porte-Parole vun der Police. Vun der Police heescht et och, datt esou eng Waff, en Elektroschocker oder Pefferspray, ëmmer nëmmen e falscht Sécherheetsgefill vermëttelt. Well déi Waffen kënnen engem och ewechgerappt ginn an am schlëmmste Fall géint ee selwer genotzt ginn.



Wat soll een Affer de Moment vun enger Aggressioun da maachen? Et soll op sech opmierksam maachen an haart jäizen, reit den Frank Stoltz. Wa keng aner Leit awer an der Géigend sinn, déi een op sech opmierksam maache kann, da kann een och eng normal Päif benotzten, mat där ee vill Kaméidi ka produzéieren. Domadder kann een den Ugrëffer iwwerraschen an eventuell vu senger méiglecher Dot ofbréngen, well hie mengt, datt doduerch aner Leit op d'Situatioun opmierksam gemaach ginn.



Een Iwwerraschungsmoment also fir den Täter schafen, fir selwer kënne fortzelafen.



Een anere Moyen ass natierlech d’Self-Defense. Couren heifir organiséiert ënnert anerem d’Police. Donieft dann och Rotschléi, datt een eventuell probéiere soll, net eleng ënnerwee ze sinn oder potentiell geféierlech Plazen evitéieren. Wann et net anescht geet, soll een dann aner Leit avertéieren an hinne soen, wou a wéi laang ee fort ass.



Eng Hausse vun den Aggressioune géif ee net feststellen, präziséiert nach de Frank Stoltz. Et géif och kee Lien tëscht den zwee Tëschefäll um Kierchbierg a Lëntgen ginn. Ma ëmmer gëllt: d’Police direkt informéieren, well, deemno wéi, kann déi eng oder aner Situatiounen eppes mateneen ze dinn hunn.