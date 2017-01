De 24. September gouf eng Fra op enger Terrasse vun engem Haus vun enger Kugel am Gesiicht getraff an dobäi méi schwéier blesséiert.

© Domingos Oliveira / RTL

D'Analysen iwwer d'Kugel goufen an der Belsch gemaach an engem Lëtzebuerger Untersuchungsriichter den 28. November iwwermëttelt. Kugel, déi d'Fra schwéier verwonnt huet, soll aus dem Gewier vun engem Jeeër sinn, deen dee Moment an der Géigend vun den Haiser op der Juegt waren, sou d'Wort um Donneschdeg. Donieft ass et d'Präzisioun, datt den Untersuchungsriichter säi Rapport ofgeschloss huet.Direkt nom Tëschefall goufen d'Waffe vun de Jeeër op Uerder vum Parquet saiséiert, sou datt ee e Verglach zéie konnt an déi Kugel enger vun de méigleche Waffen zouuerdne kéint.