Dat geet aus den Zuelen ervir déi de Finanzminister elo an der Äntwert op eng Parlamentaresch Fro geschriwwen huet.



De Finanzminister Gramegna äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Mosar a Roth. Déi hate gefrot op d'Zuelen an enger Etude vun Eurodad realistesch wieren. Eurodad hat vu bal 250% méi Steierrulinge an der Belsch an zu Lëtzebuerg iwwert den Zäitraum vun zwee Joer geschwat. 50 Prozent méi wieren et der eleng an engem Joer gewiescht.



Wéi Eurodad genee op déi Zuele kënnt a wéi eng Zort Rulingen genee gemengt sinn, ass dobäi allerdéngs schwéier no ze vollzéien. Fakt ass awer, dass 2014 zu Lëtzebuerg 228 APAen accordéiert goufen, APA heescht Advance Payment Agreement oder eben och Ruling genannt. 2015 waren et der där awer nëmmen nach 145, 36% manner also an 2016 goufe bis Ufank Dezember nëmmen nach 82 APAen geschriwwen. Zuelen, déi d'Behaaptungen aus der Eurodad-Etude also kloer widderleeën.



Spéitstens wann an Zukunft den EU-wäiten Informatiounsaustausch iwwer Rulinge kënnt, wäert hoffentlech Liicht an d'Däischtert kommen, a kee muss sech méi froen, wéi divers Etuden zu hiren Zuele kommen.



Eng weider Nouvelle gouf et dann och nach zum Sujet Rulingen: D'EUKommissioun mengt, dass déi franséisch d'Energieentreprise Engie dem Lëtzebuerger Staat ronn 300 Milliounen Euro un onfaire Steieravantage misst nobezuelen. Dat Brisant un dem Dossier ass, dass e groussen Deel vun den Engieaktien am Besëtz vum franséische Staat sinn. Nom Wëlle vun der EU-Kommissioun misst also eng zum Deel staatlech franséisch Entreprise zu Lëtzebuerg illegal Avantagen ausgläichen.