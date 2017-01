Dat entsprécht annerhallwen Tëschefall den Dag. Déi Zuel nennt de Generaldirekter vun den CFL Marc Wengler am RTL-Interview. Reng statistesch gesinn ass, datt Réckgang par Rapport zu de Jore virdrun. Déi kierperlech Attacken vis-a-vis vum Personal awer, där gouf et bis Enn September 27, hunn allerdéngs zougeholl.

D'CFL sinn am Gaang op verschiddenen Niveauen ze schaffen, fir d'Sécherheet um Reseau ze verbesseren. Projeten am Ausland gi suivéiert, nei Mesuren progressiv ëmgesat. Anescht wéi am Ausland wier elo schonn an all Zuch an op den Haaptgaren eng Kamera installéiert, seet de Marc Wengler. Déi Kameraiwwerwaachung op de Garen soll nach weider ausgebaut ginn. Donieft sollen an den nächsten 2,3 Joer zousätzlech "SOS-Bornen" op de Garen bäikommen. D'Begleetpersounen an den Zich gi vun enge 50 Leit vun enger externer Sécherheetsfirma assistéiert. Zanter dem neien Horaire Uganks Dezember ass dat an 10% vun den Zich, an systematesch an den Nuetszich de Fall.Nächsten Dënschdeg ass iwwregens eng Reunioun vum sougenannte Comité de pilotage vum Infrastrukturminisère an där allgemeng de Point iwwert d'Sécherheet am ëffentlechen Transport gemaach gëtt.