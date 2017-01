© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard

© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard © RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard « ZréckWeider »

E Freideg ass "Dräikinneksdag" - eng Traditioun, déi zu Lëtzebuerg gefeiert gëtt. Scho Woche virdru ginn an de Bakstuffen "Galetten" gebak.Fir d'Kanner ass et spannend, d'Boun am Kuch ze fannen an op dës Manéier fir een Dag "Kinnek" ze sinn.