An der Nuecht op e Mëttwoch war op enger Pompelstatioun op der Wämperhaart agebrach ginn. Eng Zeien hat d'Police alarméiert, ma wéi déi op d'Platz koum, haten d'Abriecher sech schonn duerch d'Bascht gemaach.

Well d'Méiglechkeet bestan huet, datt si an d'Belsch geflücht sinn, gouf d'Police vu Leck informéiert. Den Auto vun deenen Onéierleche gouf kuerz drop gestoppt, si setzen elo an der Belsch am Prisong.