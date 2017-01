Bis 10 Auer e Freiden de Moie gëllt dës Alerte an zwar fir Temperaturen tëscht -11 an -15 Grad fir dat ganzt Land.An der Nuecht op e Freiden ass et géint 3.30 Auer op der Streck tëschtzu engem Accident komm.Eng blesséiert Persoun koum mat der Ambulanz vu Rammerech an d'Spidol.Gebrannt hat et kuerz no 22 Auer en Donneschden den Owend an der. An der Osterbour-Strooss hat eng Schminni Feier gefaangen. D'Pompjeeën aus der Fiels a vu Konsdref hu geläscht.