Wirtschaftlech gesi war et een extrem schwieregt Joer an agrarpolitesch, miserabel. Bei de Recolte goufen et wiederbedéngt grouss Perten, wéi d'Directrice vun der Bauerenzentral Josiane Willems am RTL Interview nach eemol ënnerstrach huet. Et gouf ze vill Reen an ze vill Nätzt, dat souwuel fir d'Landwirtschaft, wéi och am Wäibau, wou een doduerch gréisser Perten, vu 25 bis 30 Prozent, vum Ugeplanzten huet missten a Kaf huelen.





D'Präisser waren extrem niddreg, sou dass d'Baueren hier Käschten net méi gedeckt kruten. Dëse Phenomen huet sech queesch duerch all d'Produktioune gezunn, sou d'Josiane Willems weider. D'Akommessituatioun wier doduerch immens ugespaant gewiescht. 2016 goufe Réckgäng vun op mannst 15% notéiert. Dat Joer virdru waren et 11 bis 12 Prozent.Wat déi wirtschaftlech Perspektive fir dëst d'Joer betreffen, gëtt et der Directrice vun der Bauerenzentral no vläicht ee klenge Liichtbléck. An de leschten 1 bis 2 Méint konnt grad de Verfall beim Mëllechpräis gestoppt ginn, deen huet souguer liicht nees ugezunn, och wa se nach net gutt sinn. Och Wirtschaftsexperte sinn der Meenung, datt d'Aussiichte besser sinn, wéi d'Situatioun an de leschten 2 Joer. Beim Fleesch ass dat awer e bëssen anescht, do sinn d'Experte sech nach net eens, a wéi eng Richtung et geet.

Bei de Käre gëtt iwwerdeems, den Ament emol, ee ganz niddrege Präis notéiert. Besonnesch beim Brout a beim Weess.Villes hänkt der Josiane Willems no awer vun de Recolten um Enn vum Joer of. Trotz engem klenge Liichtbléck, ass d'Situatioun fir d'Baueren alles anescht wéi einfach, gëtt Directrice vun der Bauerenzentral ze bedenken. Eng Ursaach ass, dass et zanter gläich 3 Joer keen Agrargesetz méi gëtt, wat mat sech bréngt, dass d'Bauere keng zousätzlech Hëllefe kréien, wa se investéieren. Am Juli 2014 ass dat aalt Agrargesetz ausgelaf. Dat neit ass am Mee 2016 gestëmmt ginn. Bis d'Baueren awer eppes vun deem Mierken, gëtt et wuel Abrëll 2017. Dowéinst musse vill Baueren laang op Bäihëllefe waarden, déi hinnen awer zoustinn.Vill Betriber géif dësen Zoustand staark finanziell belaaschten, betount d'Josiane Willems. D'Directrice vun der Bauerenzentral bedauert, dass vu politescher Säit keng konkret Mesuren ergraff ginn, fir d'Wirtschaftlechkeet vun de Betriber ze stäerken, wéi zum Beispill nei Produktioune schafen. Et kritiséiert een och, datt net gekuckt gëtt, wéi een de ganze landwirtschaftleche Secteur wirtschaftlech ka weider bréngen. Et dierf een net nëmmen Ëmweltpolitik maachen.Och vu Bréissel géifen d'Erwaardungen ëmmer méi grouss ginn. Vun der Centrale Paysanne ass et dowéinst d'Fuerderung un d'Adresse vun der Politik, en Vue vun 2017, dass de Baueren hir Leeschtungen adequat entschiedegt ginn a keng restriktiv Politik bedriwwe gëtt.