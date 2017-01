De Chauffer vum Policewon huet misse voll op d'Brems trëppelen, fir eng Kollisioun ze verhënneren. Fir den Automobilist op seng Fuerweis opmierksam ze maachen, gouf hie vun de Beamten ugehal.Bei der Kontroll hu si festgestallt, dass de Mann gedronk hat, wat en Test och confirméiert huet. De Chauffer krut de Führerschäin ewech geholl.An der Nuecht op e Freideg koum et op der Streck tëscht Lëlz a Néngsen zu engem Accident, bei deem de Chauffer liicht blesséiert gouf. Hie hat d'Kontroll iwwert säi Won verluer, den Auto huet sech iwwerschloen an ass um Daach leie bliwwen.D'Police huet beim Protokoll en Alkoholgeroch an Uecht geholl an de Chauffer kontrolléiert. Den erlaabten Héchstwäert war iwwerschratt an hie krut e Fuerverbuet. Duerno koum de Mann an d'Spidol.