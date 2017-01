Donieft konnt an der Stad nach e presuméierten Drogendealer verhaft ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Eng Famill, déi mat falsche Päss ënnerwee war, gouf en Donneschdeg den Owend umerwëscht. De Parquet huet ordonnéiert, datt d'Päss sécher gestallt ginn, d'Famill vun dräi Leit koum an d'Flüchtlingsstruktur, d'Persoune goufe protokolléiert.An deran der Avenue de la Gare hunn d'Beamten eng Persoun wollte kontrolléieren, déi dunn awer fortgelaf ass. D'Poliziste sinn nogelaf a konnten de Mann kuerz drop stellen. Bei der Flucht hat den presuméierten Drogendealer wuel sechs Kugele Kokain ewechgehäit. De Parquet huet d'Droge saiséiere gelooss, de Mann muss an engem Scanner ënnersicht ginn an hie koum dono virun den Untersuchungsriichter.