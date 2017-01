© AFP (Archiv)

D'Digitaliséierung vun eiser Gesellschaft ass net méi ewech ze denken a wäert ënnert enger drëtter industrieller Revolutioun och nach u Vitesse zouhuelen. Dat bedeit eng Gefor fir alles, wat Datesécherheet zesummenhänkt. Anscheinend wiere mer awer gutt vis-à-vis vun dem Risk preparéiert.

Cyberspace / Reportage Ben Frin



Do ass sech d'ANSSI, d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sécher, bei der ANSSI bekëmmert ee sech ëm d'Sécherheet vun Donnéeën an Informatiounen. De Gerard Caye vun der ANSSI erkläert, wou déi grondsätzlech Gefore vun der Digitaliséierung leien. Et ass ganz kloer, datt mir ëmmer méi an eng Welt ginn, déi matenee verbonnen ass an alles matenee kommunizéiert, dat natierlech iwwer den Internet. Wann een awer méi vernetzt gëtt, klëmmt och d'Gefor, vun Cyberattacken an Hacking.

Bei der Protectioun géint dës Gefore fänkt et mat der Sensibiliséierung un, well alleng schonn, dass ee sech iwwert d'Gefor bewosst ass, ka wichteg sinn. Dee Bewosstsënn ass scho vill méi grouss ginn, wéi dat an de leschte Joren de Fall war. D'Leit si sech bewosst, datt wa si eppes en Place setzen an déi Saache matenee verbannen, datt dat och ugegraff ka ginn.

Nieft der Sensibiliséierung ginn awer och konkret Sécherheetsmesuren agefouert, e Beispill kann déi richteger Passwuert Politik sinn. Dofir ass ee géint d'Geforen de Moment gutt preparéiert. Dofir sinn och déi Politique de Sécurité en Phase de Validation a sinn disponibel fir d'Verwaltungen.

D'Digitaliséierung wäert also och am Kader vum Rifkin senger drëtter industrieller Revolutioun eng Erausfuerderung bleiwen.