De Post-Büro zu Nidderkuer an der Rue Theis mécht um Freideg definitiv zou.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Nei Point Post op 219, Rue de la Liberté © F. Goetz

Amplaz kënnt en neie Point Post an zwar just 50 Meter weider am Geschäft Poullig op 219 Rue de la Liberté. E Choix, dee geholl gouf, nodeems d'Post de Bail fir hire Büro net méi verlängert krut.