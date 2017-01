Passivhaus elo Standard / Reportage Claude Zeimetz



Zanter dem Ufank vum Joer sinn AA-Haiser also d'Norm hei am Land. Lëtzebuerg setzt domadder als éischt Memberland, a mat enger Avance vun e puer Joer op déi aner, eng EU-Direktiv ëm.De Secteur wier kloer Demandeur gewiescht fir beim energieeffiziente Bauen d'Nues fir ze hunn, seet de Patrick Koehnen vun der Handwierkerfederatioun an argumentéiert mat engem Konkurrenzvirdeel. Wann d'Betriber hei am Land nämlech éischter Prett sinn, da kann dat nëmmen e Virdeel sinn.D'Handwierk selwer seet sech prett. De Changement vun Niddregenergie- op Passivhaus wier net immens grouss, sou de Patrick Koehnen. Et wier een net vun Null op 100 gaangen a Passivhaiser goufe jo och schonn Deels gebaut. Donieft hunn sech2014 schonn d'Fédération des Artisans, Chambre des Métiers, myEnergy an de Formatiounszenter fir de Bausecteur IFSB am Kader vun der Initiative LuxBuild2020 zesummegedoen, fir d'Lëtzebuerger Betriber op déi Erausfuerderunge bei der Energieeffizienz an dem Wärmeschutz notamment mat Formatioune virzebereeden.U Formatiounsméiglechkeet feelt et op alle Fall net. Scho virun 2 Joer ass am IFSB e Passivhaus opgeriicht ginn an d'Leit kënnen do ënner reelle Bedingungen um Chantier eng Formatioun suivéieren. Donieft huet d'Fédération des Artisans zesumme mat de Leit aus den eenzele Bauverbänn Référentiel de Compétencesen ausgeschafft, fir ze kucke wéi eng Kompetenzen d'Leit, déi um Bau schaffen, brauchen.

Wéi vill Handwierker elo genee duerch déi deementspriechend Formatioune bei de verschiddenen Acteure gaange sinn, konnt de Vizegeneralsekretär vun der Fédération des Artisans eis op Nofro hin net soen.



Wéi kann ech dann elo als Privatclient sécher sinn, datt sech de Betrib deen ech engagéieren sech wierklech am Passivbau auskennt? Do gëtt et ënnert anerem de Label "Passivhaushandwierker" vun der Chambre des Métiers.



Déi allergréisst Erausfuerderung, seet de Patrick Koehnen, ass et effektiv d'Betriber an d'Handwierker mat ze huelen an d'Betriber aus de verschiddene Beräicher mussen sech besser openeen ofstëmmen.



Datt d'Bauen duerch déi nei Minimalstandarden elo nach méi deier gëtt, kann och de Vertrieder vun der Fédération des Artisans net ofstreiden. De Patrick Koehnen schwätzt vu méi Käschte par Rapport zu engem traditionellen Haus an Héicht vun 10-15%. D'Differenz zu engem Niddregenergiehaus wier net immens grouss, sou de Vertrieder vun der Fédération des Artisans a mécht och dës Rechnung: Mam Passivhaus géing een nämlech nëmmen nach 3 Liter Mazout pro Quadratmeter brauchen an net méi 13 Liter.



Handlungsbedarf géif et sécher och nach bei den Informatiounen déi d'Privatleit iwwert den Ëmgang mat hirem Passivhaus kréien, sou nach de Patrick Koehnen. Eng Zort Gebrauchsuweisung, zum Beispill iwwert d'Lüftung, wier sécher net vu Muttwëll.