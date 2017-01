Wann een an de leschte Stonnen an d'Urgence vum Centre hospitalier Emile Mayrisch zu Esch huet misste goen, huet een eng gutt Portioun Gedold gebraucht.

Urgencen vun de Spideeler am Land iwwerlaascht! (06.01.2017) D'Urgence vum Escher CHEM war mat am stäerkste belaascht.

D'Dokteren hu bis zu 200 Patienten bannent 24 Stonne behandelt. D'Zuel vun de Patienten hat schonn wéi all Joers iwwer d'Feierdeeg ugefaangen an d'Luucht ze goen, um Donneschdeg huet d'Situatioun sech dunn op ee Coup zougespëtzt.







Derbäi kënnt, dass an der Chrëschtvakanz vill Dokteren am Congé sinn. Och um Freideg am spéide Moien hat d'Personal nach ganz vill ze dinn an hat et net einfach, fir d'Patienten séier versuergt ze kréien.

Déi Responsabel vum CHEM hunn iwwerdeems intern en Dispositif op d'Been gesat, fir am Kader vun der normaler Hospitalisatioun Better fräizemaachen, wat och gelongen ass. D'Situatioun ass am Gaang, sech elo lues a lues ze normaliséieren an d'Personal an der Urgence hofft, dass et di nächst Deeg méi roueg bleift.