Et sollt sech erausstellen, datt et een nationale Signalement géint hie gouf. Dat heescht de Mann hätt solle Protokoll bezuelen, wat en net gemaach huet. Well en d'Suen net op der Plaz bezuele konnt, ass den alkoholiséierte Mann fir d'éischt an de Passagearrest bruecht ginn, ier en op Schraasseg koum.