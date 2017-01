© Max Hesse/Centre d'incendie et de secours Rosport

Den Hond hat sech lassgerappt, fir e hannert puer Inten ze lafen. Well d'Äis awer net déck genuch ass, ass d'Déier e gutt Stéck méi wäit vum Ufer agebrach.Trotz der séierer Reaktioun vu sengem Meeschter, deen direkt den 112 geruff hat, ass fir de Mupp all Hëllef ze spéit komm.Agepak an engem Äisrettungskostüm ass ee vun der alarméierter Déngschtequipe op engem Stéck vun enger Leeder op d'Äis geklommen an huet den Honderaus gezunn. Zréck u Land ass den Hond direkt reaniméiert ginn a krut Sauerstoff. Dës Rettungsversich konnten de Mupp leider net méi retten.Wéinst de kalen Temperaturen ass d'Sauer liicht zougefruer. Dës Äisschicht ass awer just hauchdënn. Dofir: Op kee Fall op déi zougefrueren Äisfläch goen! De Risiko anzebriechen a vun der Stréimung ënnert d'Äis gezunn ze ginn ass vill ze grouss.Am Fall, wou een Zeien vun engem Accident um Äis gëtt, direkt den 112 uruffen an d'Plaz mierken, wou et geschitt ass.Laanscht d'Sauer zu Rouspert stinn ee ganze Koup Rettungsréng un engem Seel. Déi Reefer soll ee bei d'Persoun geheien a probéieren se eraus zezéien. Dobäi ass et wichteg, net selwer op d'Äis ze trëppelen.Och bäi gegléckter Rettung op alle Fall den 112 uruffen wéinst der Ënnerkillung.