D'Feier zu Zolwer vun Éilereng aus gesinn. © Mobile Reporter S. Beratenes

Gebrannt hat et och zuwou zwee Kanner fir eng Kontroll an d'Klinik transportéiert goufen, nodeems et an an engem Appartement an der Grand-Rue e Feier gouf.An zustoung géint 16.40 Auer en Haus an der Rue Dennebesch a Flamen.