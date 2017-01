Et soll een ophalen, wann et am schéinsten ass, heescht et jo am Volleksmond.

CNS (16. Deel)/Reportage Tim Morizet



Dat gëllt beim Sport, beim Schaffen, Iessen, Drénken, ma och beim Fëmmen. Ma hei ass et net ëmmer einfach, an deen een oder aneren gudde Virsaz fir d Joer 2017 ass bestëmmt scho gebrach.Jiddereen, dee bei der CNS ugemellt ass zu Lëtzebuerg, dierf beim "Programme d’aide au sevrage tabagique" vum Ministère de la Santé an der Caisse nationale de Santé participéieren. Am 16. Deel vun eiser Serie iwwert d'CNS geet den Tim Morizet méi genau op dësen Programm an.

De Programm fänkt mat enger genereller Consultatioun un, wou de Gesondheetszoustand vum Patient an de Grad vun der Tubak-Ofhängegkeet gekuckt gëtt. Da gëtt evaluéiert, ob ee Medikament gebraucht gëtt a wa jo, wat fir eent.Ee Medikament muss awer spezifesch fir den Entzuch vum Tubak geduecht sinn an um Lëtzebuerger Marché präsent sinn. Zum Schluss vum Programm, deen net méi kuerz wei 8 Méint ka sinn, gëtt dann e Bilan presentéiert. Dësen, zesumme mat der Bezuelung vun der leschter Konsultatioun, gëtt da vum Patient un d'Direktioun vum Ministère de la Santé geschéckt.De Patient kann da bei senger Krankekeess d'Rechnung vum Dokter an déi vun der Apdikt areechen an kritt deen Ament d'Rechnungen nom normalen Tarif rembourséiert. Dës sinn 88% fir d'Prozedure an 50% vun den Rechnungen aus der Apdikt, bis en Maximum vun 100 Euro.Weider Informatiounen zum Programm fannt der op cns.lu Déi nächst Woch geet et dann hei weider mam Transfert an d'Ausland.

Serie CNS (1. Deel) - D’Kompetenze vun der Gesondheetskeess.



Serie CNS (2. Deel) - Affiliatioun, Co-Assurance oder Assurance Volontaire.



Serie CNS (3. Deel) - Wéi eng Servicer gi fir Frontalieren ugebueden?



Serie CNS (4. Deel) - "Prestations en nature" vun der CNS.



Serie CNS (5. Deel) - Wat huet ee bei den Zänn zegutt? A wat net?



Serie CNS (6. Deel) - Wa mäi Kand elo eng Bréck brauch, kënnt d'CNS dofir op?



Serie CNS (7. Deel) - Wat huet ee beim Brëll ze gutt?



Serie CNS (8. Deel) - Wat kritt ee fir Kontaktlënsen zeréck?

Serie CNS (9. Deel) - UPDATE - Wéini brauch ech e Krankeschäin an däerf ech e briechen?



Série CNS (10. Deel): Wat däerf een a wat net, wann een am Krankeschäin ass?



Serie CNS (11. Deel): Generiquë genee sou gutt wéi original Medikamenter?



Serie CNS (12. Deel) - Prestations en nature.



Serie CNS (13. Deel) - Wat kritt ee fir de Kiné rembourséiert a wat ännert 2017?



Serie CNS (14. Deel) - Wat muss ee fir den Transport an der Ambulanz bezuelen?