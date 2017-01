Zu Zolwer stoung géint 16.40 Auer en Haus an der Rue Dennebesch a Flamen. D'Pompjeeën hu bannendra de Kierper ouni Liewe vun engem Mann fonnt.

© Mobile Reporter S. Beratenes

Et gouf eng staark Dampentwécklung. Firwat et gebrannt huet, muss awer nach gekläert ginn. Déi genee Doudesuersaach vum Mann muss och ermëttelt ginn. Et gëtt eng Obduktioun gemaach.