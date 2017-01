Zwee fréier Mataarbechter vun der Auditgesellschaft PricewaterhouseCoopers waren am Juni zejoert wéinst dem Déifstall vu sougenannten Tax Rulinge vu grousser Konzerner veruerteelt ginn. Den Haaptugekloten Antoine Deltour gouf zu 12 Méint Prisong op Sursis a 1.500 Euro Geldstrof veruerteelt, de Raphael Halet zu 9 Méint Prisong an 1.000 Euro Geldstrof.

Am Appellsprozess huet de Procureur d'Fuerderung op 6 Méint Prisong a 1.500 Euro Geldstrof fir den Antoine Deltour reduzéiert, an op eng net genee definéiert Geldstrof fir de Raphael Halet. D'Affekote vun deenen zwee fréiere Mataarbechter vu PwC hunn e Fräisproch gefuerdert.





Suite dann e Méinden och vum School-Leaks-Prozess. Am September zejoert hat de Prozess no nëmmen zwee Deeg mussen ofgebrach ginn, well ze vill Zeie sech net viru Geriicht presentéiert haten, dorënner den Educatiounsminister Claude Meisch.



Viru Geriicht musse sech dräi Enseignanten aus dem Iechternacher Lycée veräntweren, souwéi de Mann vun enger vun de Fraen. Hinne gëtt ee Verstouss géint d'Beruffsgeheimnis reprochéiert. Déi dräi Professorinnen haten nämlech am Mäerz 2015 d'Froe vun den Tester fir de PPP, dat heescht fir vum Cycle 4.2 an de Lycée ze kommen, un Eltere vu Kanner aus dem fréiere 6. Schouljoer weiderginn. No der Ouschtervakanz haten doropshin zousätzlech Tester musse geschriwwe ginn. Eng 4.800 Kanner ware betraff.

Den Educatiounsministère hat doropshin eng Disziplinarprozedur géint déi dräi betraffen Enseignanten lancéiert an decidéiert, si ze suspendéieren.