De Chefredakter vun RTL Radio Lëtzebuerg Guy Kaiser a säi Successeur Roy Grotz.

A seng Plaz kënnt Enn vum Mount den RTL-Journalist Roy Grotz.De Guy Kaiser huet bal 38 Joer geschafft a mengt, et wier un der Zäit, den Zepter un en aneren ofzeginn, ëm esou méi, wou an den nächste Wochen d'Equippe vun RTL, also Radio, Télé an Internet, an en neit Gebai plënneren.Deen Ament sollt en neien Ulaf kënne geholl ginn, mat engem neie Mann un der Spëtzt.Mir wënschen dem Guy Kaiser all Guddes a sengem neie Liewensabschnitt an dem Roy Grotz vill Succès a senger neie Tâche.