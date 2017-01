© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

E Joer, dat gepräägt war vun humanitären Katastrophen a Verbriechen, déi ganz vill Leit gezwongen hunn, hir Heemecht ze verloossen, Naturkatastrophen, Terror an engem Militärputsch an der Tierkei.



Géint déi vu Mënschenhand gemaachten Dramaen a Feelentwécklunge misst ee sech als Chamber an als Communautéit wieren, sou de Chamberpresident. Mat Réckgrad, Engagement, Gedold a Proximitéit zu de Leit misst ee probéieren, op Problemer ze äntweren. Donieft ass awer och ugeschwat ginn, datt vill Leit d'Vertrauen an d'Politik ëmmer méi verléieren.





Extrait Mars di Bartolomeo



Nieft dem Réckbléck op zejoert ass natierlech och en Ausbléck op 2017 gemaach ginn. An der Chamber stinn do ënnert anerem d'Gesetz iwwert d'Lëtzebuerger Nationalitéit, d'Omnibusgesetz, d'Reform vun der Fleegeversécherung, d'Scheedungsreform an d'Spidolsgesetz um Ordre du Jour.