Dat sot den 1. Regierungsconseiller am Educatiounsministère e Méinden de Moien am sougenannte School-Leaks-Prozess um Stater Geriicht. Hie wär zudéifst doriwwer schockéiert gewiescht, mat wat fir enger Energie d’Epreuvë geleakt goufen, a wär deemools onsécher gewiescht, wéini et zu där Fuite koum. Hien hätt och am Ufank geduecht, si kéim aus der Grondschoul.





Geriicht: School-Leaks / Reportage: Eric Ewald



De Lex Folscheid sot, deen Dag, op deem d’Epreuven an de Lycéeën ukoumen, hätt hien owes eng Email vun enger Ugeklote kritt; déi hätt him dora matgedeelt, dass d’Epreuvë public wären. Hien hätt doropshin de Minister an den zoustännege Beamten doriwwer informéiert; dee Beamten hätt erkläert, et wär kee Feeler gewiescht, mä eng Decisioun, fir d’Epreuven erauszeschécken, an domat hätt et sech fir hie gehat. Dono wären him awer weider Informatiounen zougedroe ginn, dass d’Epreuven zirkuléieren, respektiv ugebuede géifen, woubäi déi fir de Ministère ënner Beamte waren, déi un d’Beruffsgeheimnis gebonne sinn. Et hätt een d’Epreuven net stoppe kënnen, sou den héije Beamten, fir deen domat Rumeuren aus der Vergaangenheet Realitéit goufen. 3 Deeg, nodeems d’Epreuven an de Lycéeën ukomm waren, hätt de Ministère décidéiert, fir Plainte ze maachen, an deeselwechten Dag hätt sech erausgestallt, dass d’Schoul vu Buerglënster an de Lycée vun Iechternach den Epizenter vum Leak waren; well een net gewosst hätt, wéi breet d’Epreuven diffuséiert waren, hätt een entscheet, de Parquet z’informéieren an d’Epreuvë frësch ze maachen. D’Prozedure wären iwwerdeems adaptéiert ginn.

Den Ex-Direkter vum Script, deen zoustänneg war fir d’Epreuven, sot dono aus, dass d’Verschécken dovun iwwert de Service central des imprimés gelaf ass, an zwar an zwou Liwwerungen, eng un d’Schoulen an eng un d’Lycéeën; et wär och e Begleetbréif dobäi gewiescht, op deem awer net “secret” gestanen hätt. De fréiere Beamte goung am Ufank vun engem Mëssel aus, bis hien zwee Deeg drop e Scan geschéckt krut, deen zirkuléiere géif. Engem Statistiker vum Script no wär déi éischt Liwwerung un d’Schoulen iwwerdeems normal verlaf an déi zweet, déi pour info un all d’Proffe verschéckt gouf, méindes ukomm, well d’Epreuven du quasi eriwwer waren.

De Minister Claude Meisch gouf e Méinden iwwregens net gehéiert, well et Diskussiounen doriwwer gouf, ob hien als Zeien ze héiere wär oder net; d’Riichter decidéieren doriwwer an engem Uerteel, dat en Dënschden de Moie gesprach gëtt, wann de Prozess weidergeet.