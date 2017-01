Kuerz virun 23 Auer huet eng Fra der Police matgedeelt, datt si wéisst, wou hire geklauten Handy wier. Si hätt den Täter an der Géigend vun der Gare gesinn.An der Rue Origer konnten d'Policebeamten de presuméierten Täter fannen, si hu festgestallt, datt en eng gréisser Quantitéit Drogen am Mond géif verstoppen.De Mann huet dann och e puer Kugelen erausgespaut, wollt sech awer net verhafte loossen. Der Police no koum et dunn zu engem "Handgemenge".Am Auto ënnerwee op de Policebüro ass et dem Mann dunn awer op eemol schlecht ginn, esou datt d'Polizisten de Samu geruff hunn.Ma all Rettungsmesurë waren ëmsoss, de Mann ass nach op der Plaz verscheet.De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police an d'IGP, also d'Inspection générale, goufen informéiert.De Parquet huet eng Autopsie gefrot fir déi genee Doudesursaach ze klären.