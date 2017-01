© RTL Télé Lëtzebuerg / Christophe Hochard

Den Ament wär d'Politik vum Ausseminister Jean Asselborn awer weder nach, kritiséieren de Claude Wiseler, d'Viviane Reding an de Laurent Mosar um Méindeg op enger Pressekonferenz.



Rezent Beispill wär d'Kritik vum Asselborn un der éisträichescher Regierung, der hie lescht d'Woch rietst Gedankengut virgehäit huet. Dat wär net acceptabel, fënnt den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Et misst een eben op d'Form oppassen, wann een an der internationaler Kritik géing stoen. Et géif net goen, fir anere Länner op eng "schoulmeeschterhaft" Manéier Lektiounen z'erdeelen.



Net nëmmen d'Form wär e Problem, ma och dass den Ausseminister ëmmer nees den selwechten Hummer vum Rietsnationalismus géing auspaken. Heiansdo wär eben „manner och méi“ sou nach den Laurent Mosar.