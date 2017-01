Saache ginn et: Zu Klierf ass e Mann an eng Wunneng agebrach, déi an derselwechter Residence war, an där hien och gewunnt huet ... an an där et virdru gebrannt hat. © RTL-Archiv

Um Sonndeg de Mëtteg géint 15.15 Auer hat et zu Klierf an der Grand-Rue an engem Appartement gebrannt.No de Läschaarbechte gouf d'Wunneng zougespaart, trotzdem gouf an der Nuecht op e Méindeg géint Hallefnuecht festgestallt, datt een Onbekannten an d'Wunneng agebrach a vun do e Flatscreen-Fernseh geklaut hat.D'Police vun Ëlwen konnt dunn erausfannen, datt en Awunner aus der nämmlechter Residence, an där et an engem Appartement gebrannt hat, d'Televisioun geholl hat.De Fernseh konnt dann och an der Wunneng vun deem Verdächtege fonnt ginn.Doropshi gouf de Parquet vun Dikrech kontaktéiert an deen huet de presuméierten Täter festhuele gelooss, fir datt et virun den Untersuchungsriichter komme kéint.Wéi de Mann gesot krut, datt e festgeholl géif ginn, ass en duerch eng oppe Fënster op den Daach vum Gebai geklotert.E puer Beamte konnten de Mann dunn awer immobiliséieren.Deen huet sech awer zerguttstert gewiert an och nach probéiert, sech selwer ze blesséieren.Déi weider Enquête huet erginn, datt d'Persoun ënnert dem Afloss vun Droge stoung. Si gouf bei en Dokter bruecht a koum dunn an Arrest.Bei där ganzer Interventioun gouf ee Policebeamte liicht blesséiert.