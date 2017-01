© CIS Junglinster

An engem Buttek an der Laangwiss hat eng Sécherungskëscht gebrannt, wat zu vill Damp am Geschäft gefouert hat.Mat schwéierem Otemschutz sinn d'Pompjeeën an de Buttek gaangen an haten d'Feier séier ënner Kontroll.D'Gebai huet duerno awer eng gutt Zäitche musse gelëft ginn.Blesséiert gouf keen, de materielle Schued ass awer héich.Am Asaz waren d'Pompjeeën an d'Rettungsdéngschter vu Jonglënster mat 20 Leit, den Interventiounszenter vu Konsdref mat 10 Leit, d'Police vu Maacher, d'Spuresécherung, Creos an de Regionalinspekter.