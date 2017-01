10 Deg nom Bréif, an deem se dem Äerzbëschof verséchert huet, se stéing kloer hannert him, mécht d'Kierchefabrick vun Iechternach, elo an engem Communiqué, e Mea Culpa:"Mir si Schold drun, dass d'Plainte vum Syfel [Syndicat des Fabriques d'Eglise du Luxembourg a.s.b.l.] no baussen ausgesäit wéi eng perséinlech Aggressioun, well mer net richteg iwwer de But vun eiser Klo kommunizéiert hunn!"Dat seet de Patrick Ries, Member vum Iechternacher Kiercherot an Droit-Student, am Numm vun der Kierchefabrick vun der Abteistad. Iechternach ass jo eng vun den 109 Kierchefabricken, déi de Bistum op d'Geriicht huelen, mat der Konsequenz, dass den Äerzbëschof 2 Deeg virun Hellegowend refuséiert huet, d'Spezial-Konventioun fir d'Basilika, z'ënnerschreiwen.D'Iechternacher Kierchefabrick entschëllegt sech also – un hirer Positioun, wat d'Konventioun an d'Klo ugeet, ännert sech awer näischt.

Kierchefabrick Iechternach: Rep. Monique Kater



Am Numm vun der Iechternacher Kierchefabrick zielt de Patrick Ries eng ganz Rei Argumenter op: D'Basilika hätt nach ëmmer vu Staat a Gemeng gehollef kritt; se wier e Symbol fir d'Leide vum Lëtzebuerger Vollek am Krich, en nationaalt Monument; Iechternach och eng wichteg touristesch Attraktioun. Bei der Abteistad ass de Staat ganz einfach an der Responsabilitéit, seet de Patrick Ries, deen als Member vum Iechternacher Kiercherot an am Numm vun der Kierchefabrick, och beim nächsten Argument, den Tëppel op den 'i' setzt:Et géing een einfach net agesinn, firwat sämtlech Kierchefabricke vum Land missten ofgeschaf ginn an dann ze soen, d'Basilika wier awer extra. Et gesäit ee weder eng Noutwennegkeet, nach e logeschen Zesummenhang doran. Ausserdeem hätt de Staatsminister am Ufank selwer gesot, wéi déi speziell Konventioun fir Iechternach verhandelt gouf, d'Kierchefabrick vun Iechternach géif bestoe bleiwen. Dovu wier een ausgaangen an datt d'Kierchefabrick d'Basis wier fir de Spezialstatut vun der Basilika.D'Konventioun iwwer d'Ofschafe vun de Kierchefabricken, déi Bistum a Staat virun 2 Joer ënnerschriwwen hunn, misst onbedéngt vun engem Geriicht kontrolléiert ginn, weess de Patrick Ries, deen Droit studéiert an drun erënnert, dass ouni juristesch Kloerheet an Zukunft wuel mat enge jett Plainten ze rechne wier ... a voilà – genee heirëmmer, ëm Rechtssécherheet, wier et gaange bei der Syfel-Klo, an ëm soss guer näischt, präziséiert de Patrick Ries, Member vum Iechternacher Kiercherot:Den Androck wier entstanen, et géif ee géint de Bëschof goen, deen hätt dat och esou opgeholl; dat wier awer falsch, et wier ëm d'Saach gaangen, ma dat hätt een net kloer genuch gesot an dofir wéilt ee sech entschëllegen. Et wollt ee kee perséinlech blesséieren, dat wier e Mëssverständnis. Eng perséinlech Aggressioun wier ni d'Zil gewiescht.Dat Schlëmmst wier den Ament awer e Status Quo, fäert den Iechternacher; de Staat géing hoffentlech am Intressi vun der Basilika méi bäileeën, well si, déi Iechternacher Kierchefabrick, wier net räich – den Detail iwwer Konnte stéing iwwregens am nächste Parbréif.An elo? Wat der Kierchefabrick vun Iechternach géing Freed maachen, ass net schwéier ze roden ... de Patrick Ries geet emol dovunner aus, dass éischtens de Staat ëmmer nach e Krop ënner d'Konventioun mat hinne géing setzen an zweetens datt och d'Gemeng, genee wéi d'Kierchefabrick gäre wëll ënnerschreiwen an datt de Bëschof d'Entschëllegung unhëlt an dann och ënnerschreift ...Fir d'Iechternacher Kierchefabrick wier da wuel op d'mannst e Stéck Welt nees an der Rei - an den Äerzbëschof dierft esou eng schrëftlech an ëffentlech Entschëllegung och kaum ignoréieren.

Communiqué de presse

Conc.: Convention portant définition du financement de la Basilique

Par une lettre du 1er janvier 2017, la fabrique d'église Echternach s'est adressée à son Excellence Monseigneur Jean-Claude Hollerich, Archevêque de Luxembourg, afin de l'assurer de sa loyauté et de clarifier sa position quant à la convention portant cofinancement de la Basilique d'Echternach par l'Etat luxembourgeois et la Ville d'Echternach qui aurait dû être signée le 22 décembre 2016 au ministère d'Etat.

La fabrique d'église a exposé à Son Excellence que la procédure judiciaire intentée par le Syndicat des fabriques d'Eglise du Luxembourg («SYFEL») a pour unique but de faire contrôler la légalité de la convention de janvier 2015 portant refonte des relations entre l'Etat et l'Eglise, il ne s'agit aucunement d'attaquer Son Excellence personnellement. Si cette démarche a pu être mal comprise, la fabrique demande formellement d'être excusée pour le malentendu et prie Son Excellence de croire en sa bonne foi; elle ne visait pas plus l'Archevêque personnellement qu'un habitant d'une commune quelconque ne vise personnellement son bourgmestre en s'opposant à un plan d'aménagement général.

La fabrique d'église reste convaincue que la Basilique d'Echternach mérite un régime particulier, en effet elle est un monument historique et architectural hors pair, elle est un monument national symbolisant la souffrance sous l'occupant nazi, elle est un centre religieux de premier ordre, au plan national et international, elle accueille chaque année la procession dansante autour du tombeau de saint Willibrord, inscrite à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et, finalement, elle est l'une des attractions touristiques principales de notre pays.

La fabrique d'Eglise ne considère pas que l'abolition de toutes les fabriques d'Eglise du pays, y compris d'elle-même, devrait être la condition nécessaire pour la contribution de la main publique à l'entretien de la Basilique. Au contraire, Monsieur le Ministre d'Etat avait fait entendre, au début des négociations sur la convention en question, que notre fabrique devrait continuer à exister comme support du régime spécial, ce n'est que par la suite que cette position a été abandonnée, à notre regret.

Nous ne voyons donc aucune incohérence entre le fait de contester notre propre abolition et le fait d'être prêt à trouver un accord avec l'Etat et la Ville d'Echternach sur le financement de la Basilique. Nous serions heureux si Son Excellence, après ces excuses et ces explications, pouvait signer la convention dans l'intérêt de la sauvegarde du sanctuaire de saint Willibrord.