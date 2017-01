An der Nuecht op en Dënschdeg war wéi ugekënnegt e bësse Schnéi gefall. Gréisser Problemer bloufen aus, trotzdem goung et plazeweis méi lues.

Um Dënschdeg de Moien am Zentrum vu Jonglënster

Um Dënschdeg de Moien géint 8.40 Auer um Kierchbierg bei der Luxexpo.

Griichenland ass wäiss: Bierg bei Athen Schnéi och op der griichescher Insel Lesbos: Hei e Flüchtlingskand. Schnéi zu Istanbul Äis um Fouss vun enger Statu zu Roum. Roum: Sprangbur zougefruer Spaass am Schnéi zu Berlin. « ZréckWeider »

Um Sennengerbierg

Jonglënster

Esou hat een ënnert anerem op der Iechternacher Streck musse vill Gedold hunn ...Méi schlëmm hat et dogéint aner Länner erwëscht, esou gouf zum Beispill Griichenland vu Schnéimasse richteg an de Chaos gehäit.Ma och op anere Plazen ass et kal, zum Beispill zu Roum an zu Berlin.Zu Lëtzebuerg dierft dee wäisse Flom och net laang leie bleiwen. D'Temperature klamme gréisstensdeels iwwer 0 Grad an aus dem Schnéi dierft Ree ginn ...