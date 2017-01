“Ech weess net, wéi d’Schoul géif fonctionnéieren, wann een ëmmer alles misst soen a schreiwen! Et muss iwwert d’Vertraue fonctionnéieren, a Saachen, déi anescht lafen, sinn ze sanctionnéieren!”: Dat sot den Educatiounsminister um Dënschdeg de Moien um Stater Geriicht.

De Claude Meisch gouf dunn als Zeien am sougenannte School-Leaks-Prozess gehéiert, nodeems d’Riichter decidéiert haten, dass näischt géif dogéint spriechen. E Méindeg haten déi eenzel Affekote jo doriwwer gestridden, ob de Minister eben als Zeien ze héiere wär oder net.

Zu de Faite selwer sot de Claude Meisch, dass et eng Decisioun vum SCRIPT gewiescht wär, fir d’Epreuvë méi fréi u Proffen erauszeschécken. Hien hätt ni eppes Konkretes iwwer Rumeuren héieren, am Gespréich mat engem Journalist awer gesot kritt, d’Epreuvë wäre public gemaach ginn.

Deemools hätt een 3 Deeg, nodeems d’Epreuven an de Lycéeën ukoumen, op d’Faite reagéiert. Bis dohin hätte just ënnerschiddlech Aussoe virgeleeën, respektiv vu méindes un Undeitungen. De Ministère hätt dono decidéiert, all d’Epreuvë frësch ze maachen, an et wär relativ séier kloer gewiescht, dass Spuren an den Iechternacher Lycée an an d’Buerglënster Schoul géife féieren. No enger parlamentarescher Fro, déi d’CSV gestallt hat, wär ee perplex doriwwer gewiescht, wéi et gaange wär. Fir den Educatiounsminister misst allerdéngs, Zitat, “eppes, wat evident ass, net onbedéngt op enger Enveloppe stoen”, spréch dass d’Epreuvë confidentiel wären. Enseignante missten hir Responsabilitéiten huelen, huet de Claude Meisch erkläert, fir deen een, wann ee sou Fuitte wéilt verhënneren, alles misst anescht organiséieren. D’Sécherheet géif wuel net dem Niveau vum 1ères-Examen entspriechen, et géif awer doru geschafft ginn, och wann een déi Epreuven net kéint matenee vergläichen. An der Regel géif de System fonctionnéieren, dat hei wär en exzeptionelle Fall, an et hätt een dësen Dossier un d’Justiz weiderginn, well Verstéiss géint Gesetzer virloungen an de Ministère och e Schued gehat hätt.

Do virdrun hat e Beamten aus dem Ministère ausgesot, virun 2015 wären d’Epreuven ni u Proffe geschéckt ginn, woumat zwee Ugekloten net d’accord waren. Dem Beamten no hätt een ni e Problem mat Schoulmeeschteren/Léierinne gehat, an et hätt keng speziell Instruktioune fir Proffe ginn. En Inspekter aus der Grondschoul, dee vun engem Schoulmeeschter doriwwer informéiert gi war, dass d’Epreuven zirkuléiere géifen, an deen déi Informatioun un de Minister weiderginn hat, huet iwwerdeems gemengt, Zitat: ”Ech muss un d’Integritéit vu mengen Enseignante gleewen, soss fält de ganze Buttek zesummen!”





Ganz interessant war doriwwer eraus nach d’Auditioun vum Liewenspartner vun der Haaptbeschëllegter



Dee Mann sot nämlech aus, als Member vun der CSV séng Partei kontaktéiert ze hunn, fir dass déi eng Question parlementaire sollt stellen.

Zu deem Kontakt koum et um Dag, op deem d’Epreuven an de Lycéeën ukoumen. Seng Frëndin hätt him ugeruff a gesot, d’Epreuvë wären u Proffe verschéckt ginn, déi déi awer net bräichten. Doropshin hätt hien den Deputéierte Felix Eischen ugeruff, deem de Fall erkläert an him de Begleetbréif weidergeschéckt. An der Question parlementaire wär et ëm d’Fro gaangen, firwat Dokumenter, déi d’Proffen net bräichten, sou fréi erausgoungen. Donieft hätt hie weider Dokumenter op d’sougenannten Dropbox gesat, awer net gewosst, wat dat wär. Hie wär och vu kengem gefrot ginn, fir Dokumenter virunzeginn, an hien hätt se och net virugeschéckt.

De Mann huet dono betount, dem CSV-Deputéierte Felix Eischen den Accès op déi Dropbox ugebueden ze hunn. Deen hätt awer net dovu profitéiert, obwuel hien de Link geschéckt kritt hätt. Op d’Fro vum Affekot vum Ministère, ob den Zeien aner Dokumenter manipuléiert hätt, huet deen Nee geäntwert, wouropshin de Me Molitor ënnerstrach huet, dass de Mann op d’Mailbox vu senger Frëndin en Email mat compriméierten Dokumenter geschéckt hätt. Den Affekot huet nach gefrot, ob dat eng Audio-Datei war. Hien hätt keng Erënnerung dorun, sou den Zeien.

Op en anere Leak, opgrond vun engem Gespréich mat enger Léierin vu Buerglënster - déi gesot hätt, dat anert Schoulpersonal géif mat de Kanner déi Epreuven üben -, hätt een net reagéiert, well seng Liewenspartnerin ënner Drock gestanen hätt. Déi Informatioun hätt hien interesséiert, ma hien hätt net nogefrot. Et wär d’Motivatioun vu senger Frëndin gewiescht, fir op Feeler opmierksam ze maachen. Si an hie géife keng concertéiert Saache maachen. Si géif maachen, an hie géif maachen, an hie wär Member vun der CSV, si net.

Dëse Prozess geet e Mëttwoch virun. Do virdru wäert de Ministère awer, an zwar nach am Laf vum Dag, Plainte maache géint dësen Zeien.