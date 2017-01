Um Dënschdeg de Mëtteg protestéiere virun der Bank Edmond de Rothschild an der Stad eng 80 Leit, well eng 16 Leit hir Aarbecht solle verléieren.

© Ben Frin - RTL Télé Lëtzebuerg

D'Bank wéilt se lass ginn a sech dat Ganzt net ze vill kaschte loossen, ass de Reproche.

Schonn am Abrëll zejoert kruten 18 Salariéen aus dem IT-Beräich vun der Bank gesot, datt hir Aarbechtsplazen ewech falen, well hire Beräich outgesourct gëtt. Am Abrëll 2018 soll et souwäit sinn, 16 sollen elo effektiv concernéiert sinn.

D'Bank refuséiert e Sozialplang, seet de Bankesyndicat vum OGBL. Mir wëllen e richtege Sozialdialog, fuerdert d'Aleba.

Um Dënschdeg de Mëtteg hunn och déi Betraffe selwer mat manifestéiert.

D'Ongewëssheet dominéiert.





Protestpiquet Rothschild



Et hätt een zwar eng gewësse Confiance fir nees eng Aarbecht ze fannen, mä et géing haaptsächlech ëm Ambiance am Betrib goen. D'Aarbechtskollege wieren zwar solidaresch, ma op aneren Niveauen géif et awer happeren. Verschidde Leit hätte Prime kritt, déi anerer net kritt hätten, dofir wier et de Moment e bësse schwiereg fir normal ze fonctionnéieren, esou ee vun de Betraffenen.

D'Aleba fäert souguer, datt net nëmmen den IT-Beräich kéint betraff sinn, mä schwätzt vun 200 Plazen (vu 600 am Ganzen), déi kéinten um Spill stoen.

D'Direktioun vun der Bank Edmond de Rothschild wollt haut net reagéieren.