Wann elo Wale wieren, géif d'CSV mat Ofstand stäerkst Partei an den zwee klengste Walbezierker am Land ginn an zu Laaschte vun de Regierungsparteien u Stëmme gewannen. Dat geet aus dem neie Politmonitor vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort ervir.



Haaptresultater Osten an Norden



Fir dëse politesche Stëmmungsmonitor huet TNS-Ilres 4.078 wahlberechtegt Persounen tëscht Enn Juni an Ufank Dezember, also während 5 Méint, via Telefon ëm hir Meenung gefrot. D'Resultat gëtt dës Kéier also net nëmmen déi aktuell Stëmmung, mä méi e fiabelen, laangfristege Stëmmungstrend erëm.



PDF: Informatiounen iwwert d'Aart a Weis, wéi de Questionnaire opgebaut an d'Ëmfro duerchgefouert gouf (Methodologie).



An dee gesäit am OSTEN besonnesch fir déi liberal Regierungspartei net gutt aus.



Wann elo gewielt géif ginn, géif d'DP am klengste Walbezierk 5,6 Prozentpunkte par Rapport zu de leschte Walen abéissen a just nach op 13 % Zoustëmmung kommen. Domadder wier den zweete Sëtz, deen déi Blo bei leschte Walen gewonnen haten, nees fort. D'CSV dogéint géif de Reschtsëtz kréien an domadder op 4 Deputéiert am Oste kommen. Ee méi wéi am Oktober 2013. Déi Chrëschtlechsozial klammen also weider an der Wielergonscht vu 37 op 40% a leien domadder just ganz knapp hannert den dräi Regierungsparteien, déi allen dräi zesumme vun 41,6% vun de Wieler ënnerstëtzt géife ginn. D'LSAP bleift ëm déi 14,5 Prozent. An als eenzeg Regierungspartei kënnen déi Gréng un Zoustëmmung bäileeën. Am Walbezierk vun der Ëmweltministesch klamme si ëm 1 Punkt op eppes méi wéi 14% vun de Stëmmen.







Bei der Sëtzverdeelung géif et bei den nächsten Walen deemno folgendermoossen am Osten ausgesinn: 4 fir d'CSV a jeeweils 1 fir DP, LSAP an déi Gréng.



Vun de klengen Oppositiounsparteie gewannen déi Lénk am Osten am meeschten an zwar 2 Punkten op elo 5%. Plus 1,5 Prozentpunkte fir d'Adr op 9,3%. D'Piratepartei hält sech ëm déi 2,5 Prozent a PID a KPL géifen am klengste Walbezierk weider keng Roll spillen.



E ganz ähnlecht Bild ergëtt sech am Politmonitor fir den NORDEN, just datt hei d'DP nach méi asackt an d'CSV nach méi zouleet.



Fir déi Blo geet et am Norde vun 23,7 op just nach 16,3% erof. Dat ass e Verloscht vu méi wéi 7 Punkten. Fir d'CSV dogéint geet et ëm déi 7 Punkten an déi komplett aner Richtung. Vun 33,7 op 40,9% Zoustëmmung. Doduerch géifen déi Schwaarz dat lescht Walresultat ëm ee Sëtz verbesseren. E Sëtz, deen d'CSV de Sozialisten domadder nees ofhuele géif. Déi ginn ëm 3 Punkten op 14% erof. D'DP kéint just wéinst dem Reschtsëtz, trotz Verloschter, bei hiren zwee Vertrieder am Norde bleiwen. Déi Gréng géife bei den nächste Walen am Norden 0,8 Punkten bäileeën an hire Sëtz also halen. Och do also en ähnlechen Zeenario wéi am Osten.







Déi Lénk klammen an der Sonndesfro am Norden ëm 2 Punkten op 4,6%. D'Adr geet ëm 1,7 Punkten op 8% erop. D'Piratepartei hält sech bei eppes iwwer 3%. D'PID ass iwwregens néierens am Land sou staark wéi am Norden. Dat dierft wuel un hirem Grënner Jean Colombera leien. Ma och fir si geet et eng Grëtz erof op 2,8%. D'KPL struewelt ëm Null.







E Mëttwoch fuere mir weider mam Trend fir den Zentrum.





Esou informéiere mir Iech op Radio, Tëlee an Internet:



Dënschdeg: - Norden + Osten

Mëttwoch: Zentrum

Donneschdeg: Süden

Freideg: Wonschkoalitioun an erwaarte Koalitioun



PDF: Informatiounen iwwert d'Aart a Weis, wéi de Questionnaire opgebaut an d'Ëmfro duerchgefouert gouf (Methodologie).