Barnahus zu Lëtzebuerg/Reportage Claudia Kollwelter



D'Iddi vum sougenannte "Barnahus", wat souvill heescht wéi "Kannerhaus", ass et, datt d'Kand, wat mëssbraucht ginn ass, net nach eemol en Trauma erliewe muss, wann et seng Geschicht ëmmer erëm erzielen muss. An engem kannerfrëndlechen Eefamilljenhaus sollen all d'Servicer ronderëm den Abus sexuel gläichzäiteg ugebuede ginn.

E Modell, deen et a Schweden, Dänemark, Finnland an Island schonn zanter Jore gëtt. Den Claude Janizzi, vum Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse war mam Conseil de l'Europe d'Barnahus zu Reykjavik kucken, an d'Begeeschterung war grouss.



Den Accueil, d'Ënnersichung vum Dokter, d'Verhéier an d'Traitement duerch e Psychotherapeut soll alles ënnert engem Daach kënne geschéien - dat zum Virdeel vum Kand. Am Prinzip ginn a sou Haiser e Sozialaarbechter an e puer Psychologe fest agestallt.



Vu bausse kommen dann no Besoin en Dokter an de Riichter, dee fir d'Verhéier op d'Plaz kënnt. Am islänneschen Haus gëtt d'Verhéier opgeholl, fir als Preuve ze déngen.



Zu Lëtzebuerg hätt een den Avantage, datt souwuel bei der Police wéi och um Gericht d'Leit ganz vill Gefill fir Kanner hunn, sou datt ee mat dësem Projet oppen Dieren arennt, sou nach den Claude Janizzi. Spéitstens 2019 sollen déi concernéiert Kanner dann och hei zu Lëtzebuerg vun dëser Struktur profitéiere kënnen.