Um Dënschdeg goufen an der Chamberkommissioun direkt 9 nei Petitiounen an 3 reformuléiert Texter traitéiert. Dobäi goung et ënnert anerem ëm Bankgeheimnis, d'Radaren an d'Flexibilitéit vun den Administratiounen.

Petitiounskommissioun / Reportage Eric Hamus



Wat d'Bankgeheimnis ugeet, esou gouf eng Petitioun eragereecht, déi sech mam Ophiewe vum secret bancaire beschäftegt. D'Petitioun gouf awer nees un den Petitionnaire zeréck gewisen, well e puer Formulatiounen net den Normen entsprach hunn.Dem President vun der Petitiounskommissioun Marco Schank no, sinn der awer och eng ganz Partie ugeholl ginn. Eng dovu wier fir e nationalen Aktiounsplang am Kontext vum Logement. Dat wier e Sujet, deen d'Leit staark géing interesséieren, esou de President vun der Petitiounskommissioun. Eng aner Petitioun wier fir de congé legal op d'mannst 30 Deeg fir de private Secteur anzeféieren.Dernieft goufen 3 Petitiounen ugeholl, déi antëscht nees frësch formuléiert goufen.Eng dovunner wier, fir méi staark ënnert d'Äerm gegraff ze kréien vun der Gemeng, wann ee sech wéilt naturaliséieren, esou de President vun der Petitiounskommissioun.Eng weider Petitioun, déi reforméiert gouf, wier am Kontext vu finanzielle Sanktiounen, wann eng Entreprise net de néidegen Respekt hätt am Kontext vun de Quotaen fir Leit mat engem Handicap, esou de Marco Schank.Enn Mäerz ginn et 3 Joer, datt d'Leit iwwert d'Netz eng Petitioun era reechen an och ënnerschreiwe kënnen.De Wëlle fir vu Petitioune Gebrauch ze maachen, wier ongebrach, esou de President. Et géif jidderee matmaachen, also Leit aus all Altersgrupp a Bildungsniveau. D'Petitiounskommissioun géif och deene Leit ënnert d'Äerm gräifen, déi méi Schwieregkeeten hätten, fir hiert Uleies ze formuléieren, esou de Marco Schank.Wat natierlech opfält, esou den CSV-Deputéierten, wier de Fait, datt d'Aktualitéit nach di meeschte Petitioune generéiert.Dofir wëll een am Abrëll och eng éischte Kéier de Bilan mat de verschiddene Ressorten zéien, wéi vill Proposen aus dem Public dann elo an nei Gesetzer ëmgesat goufen.