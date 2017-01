Lors de la réception de nouvel an de la Police grand-ducale qui a eu lieu en date du 10 janvier 2016, le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider a annoncé dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Police la création de plusieurs partenariats entre des commissariats de proximité établis dans des communes voisines afin d’optimiser les moyens en personnel et d’offrir un meilleur service au citoyen. A partir du mercredi 11 janvier 2016, 8 « communautés de commissariats » seront opérationnelles : Bertrange-Strassen : « commissariat Porte de l’Ouest »

Rédange-Rambrouch : « commissariat Atert»

Grosbous-Heiderscheid : « commissariat Turelbaach»

Wiltz-Bavigne : « commissariat des Ardennes »

Hosingen-Clervaux : « commissariat Ourdall »

Larochette-Junglinster : « commissariat de l’Ernz »

Wormeldange-Grevenmacher-Wasserbillig : « commissariat Museldall »

Roeser-Bettembourg : « commissariat Réiserbann » « Proche du citoyen, visible, disponible et efficient » sont, selon Étienne Schneider, les mots d’ordre à la base de ces projets-pilotes qui s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la Police. Le ministre a évoqué que « grâce à l’effectif plus adapté des nouvelles unités, leur fonctionnement sera optimisé, permettant d’augmenter la présence des agents sur le terrain. La taille des unités réorganisées et les heures de fonctionnement étendues permettront notamment d’assurer une présence policière pendant les plages horaires sensibles, c’est-à-dire en début de matinée, en fin d’après-midi et en début de soirée lorsque la Police est sollicitée davantage. Le service au citoyen sera ainsi amélioré. » Le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, a encore dit: « Les communautés de commissariats constituent l’expression concrète de la réorganisation territoriale annoncée dans le cadre de la réforme de la Police. Afin d’assurer une mise en œuvre effective et durable de la réforme, il est essentiel de se doter d’une planification stratégique adaptée au développement à long terme de notre pays. Composé de représentants du ministère de la Sécurité intérieure, de la Police et d’autres ministères, un groupe de travail sera mis en place prochainement en vue de l’élaboration d’une planification stratégique pour les 10 prochaines années ». Il y a lieu de rappeler que le projet-pilote commissariat "Porte du Sud" qui prévoit la fusion des commissariats de proximité de Schifflange et de Mondercange a été inauguré récemment. Il s’agit du premier commissariat de type "nouvelle génération" tel que conçu dans le cadre de la réforme de la Police. Des représentants de la Police avaient organisé en 2016 des entrevues individuelles avec les responsables locaux des communes plus directement concernés par le projet de regroupement de commissariats et leur avaient soumis les différentes options envisageables, à savoir accepter une fusion, former une « communauté de commissariats » qui restent pourtant localisés sur différents sites pendant une période d’essai ou, en dernier lieu, garder le statu quo. Les coordonnées des nouveaux commissariats sont affichées sur le site Internet de la Police grand-ducale, sous l’adresse http://www.police.public.lu/fr/police-se-presente/poste-unites-police/index.html.