Et wier dem fréieren Mudam-Direkter säi Wonsch gewiescht entweder an der Fuerschung oder am Unterrechtswiesen kënne ze schaffen, nodeems hie no der RTL-Lunghi-Affär säi Posten als Direkter opginn huet. De SCRIPT ass de Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques.