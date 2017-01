Am Garer Quartier an der Stad hunn an der Nuecht op e Mëttwoch op 3 Plazen Dreckskëschte gebrannt. D'Police geet an deenen 3 Fäll vu Brandstëftung aus.

Um Wee an d'Rue Joseph Junk, wou d'Police eng Poubelle Flame gemellt kritt hat, hunn d'Beamten op der Place de la Gare eng aner Dreckskëscht entdeckt, déi gebrannt huet. Si hunn d'Feier mat Hëllef vun engem Feierläscher geläscht.Eng zweet Patrull hat an där Zäit déi gemellten Dreckskëscht fonnt an huet d'Feier ënner Kontroll gehal, bis d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn.A béide Fäll ass ee vu Brandstëftung ausgaangen an huet an der Géigend no méigleche Verdächtege gesicht. Doropshin gouf nach eng drëtt Poubelle an der Rue d'Epernay gesinn, déi ugefaang gi war.Wéinst enger méiglecher Brandstëftung gouf de Parquet informéiert. Eng Enquête leeft.