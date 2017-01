Schonn am November hu sech d'Doktere géint d'Gesetz ausgeschwat. © RTL Télé Lëtzebuerg / Jean-Baptiste Verwaerde

Wéi erwaart ass d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren zefridden mam Avis vum Staatsrot iwwert d'Spidolsgesetz.Et géif ville Kritike vun der AMMD Rechnung droen, sou steet et um Mëttwoch an engem Communiqué, zum Beispill a wéi wäit déi verschidden Acteuren am Spidol an Zukunft sollen zesummespillen. D'Doktere wëlle jo méi Matsproocherecht.D'AMMD wëll elo an deem Kontext, och e Rendez-vous an der zoustänneger Chamberkommissioun froen.