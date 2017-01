De Won konnt wéinst der héijer Vitesse awer net direkt ugehale ginn. D'Police ass direkt hannendru gefuer. Op der Héicht vun der Autobunnsopfaart zu Stroossen ass de Chauffer bei enger rouder Luucht stoe bliwwen. Do konnt hie vun enger zweeter Policepatrull gestoppt ginn, déi den Automobilist kuerz virdrun iwwerholl hat.De Chauffer hat ze vill gedronk an ass de Führerschäin elo lass.Denhuet en Auto am Gruef gemellt, kuerz viru 07.00 Auer e Mëttwoch de Mueren, tëscht Schëffleng an Esch. Eng Persoun gouf blesséiert.