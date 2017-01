School-Leaks-Prozess / Reportage Eric Ewald



Ausserdeem ass och vun engem onvirsiichtegen Ëmgoe mat Dokumenter geschwat ginn, déi déi Beschëllegt schockéiert a revoltéiert hätten. Déi 3 ugeklote Proffe soten, si hätten dat wëllen ëffentlech maachen, fir ze beweisen, dass d’Prozedur schonn zanter Jore faul wär a fir d’Glafwierdegkeet vun der Prozedur a Fro ze stellen, déi kee Vertraue verdénge géif.

D’Haaptugeklote sot, de 16. Mäerz 2015 hätt eng wäiss Enveloppe a Casë vum Iechternacher Lycée geleeën; si hätt net wëlle gleewen, dass doran d’Epreuvë fir de Passage an de Secondaire wären, well si e Fils am 6. Schouljoer hat a wousst, dass d’Tester nach net eriwwer wären. Si hätt eng Matbeschëllegt ugeruff a gefrot, ob se an där hir Enveloppe dierft kucke goen; do wären Epreuven dra gewiescht vun Tester, déi eriwwer waren, a vun Tester, déi dat nach net waren. Dat hätt si schockéiert, a si gefrot, fir d’Epreuvë mat heem ze huelen a se publizéieren ze kënnen. Si hätt déi Epreuvë gescannt, déi nach net eriwwer waren, an d’Dokumenter an eng Audio-Datei verschéckt; an hiren Aen hätt eng Kéier eppes misse geschéien, ënnert anerem well sech Personal aus der Grondschoul net u Virgabe vum Ministère hale géif, déi awer och net kloer wären. D’Proff huet vun engem manifesten Dysfonctionnement geschwat, dee si ebe wollt public maachen; als Presidentin vun der Programmkommissioun am Däitschen hätt si de Ministère wëllen informéieren, mä dat hätt, Zitat, “kee Sënn gehat, well do kritt ee keng Äntwert”. Um Enn sot si nach, net d’Absicht gehat ze hunn, fir Kanner ze schueden.

Eng aner Beschëllegt huet erkläert, eemol gesot kritt ze hunn, dass onéierlech Schoulmeeschteren d’Epreuvë weiderginn hätten an, dass et kee Wäert hätt, dem Ministère dat ze mellen. Och si hätt fonnt, dass et géif duergoen.

Déi 3. Ugekloten huet gemengt, si hätt d’Epreuven net gebraucht an net gewollt, obwuel si e Kand am 6. Schouljoer hat; dofir hätt och si gewosst, dass d’Tester nach am gaange wären. Si hätt hiren Direkter informéiert, ma et wär näischt geschitt, an doropshin Elteren ugeruff a Mailen un e Beamten aus dem Ministère an un Inspektere geschéckt; et hätt sech eng Inspektesch gemellt, fir ze soen, et misst eppes geschéien, an de Beamten, dee kee Problem domat gehat hätt. Si hätt net wëlle fuddelen an dat och net gemaach.

Hire Mann, de 4. Beschëllegten, wollt iwwerdeems keng Ausso maachen.

Um Ufank vun der Sëtzung hat den Affekot vum Ministère, wéi um Dënschdeg ugekënnegt, nach deklaréiert, gëschter Plainte gemaach ze hu géint en Zeien.





Donieft huet de Me Molitor, deen de symboleschen Euro gefrot huet, vun enger extrem graver Affär geschwat, déi dem Enseignement geschuet hätt. D’Faiten, déi dem Ugeklote virgehäit ginn, wären etabléiert an inacceptabel. Hie wär iwwerrascht iwwert d’Energie, déi vun de Beschëllegte gebraucht gouf, a fir hie géif et Zweiwelen um But vun där komplexer Operatioun ginn. Doropshin huet de Papp vun engem Bouf, deen d’Epreuven hat, misse frësch maachen, als partie civile 5.000 € Schuedenersatz vun deene verlaangt, déi géife schëlleg gesprach ginn.

De Me Gaston Vogel huet als Affekot vun enger Ugekloten ënnerstrach, dass seng Cliente gehandelt hätt, net fir dem Minister ze schueden, mä fir e Laissez-aller vum Ministère ze beweisen. Et hätt 3 Dysfonctionnementer ginn: D’Epreuvë wären ze fréi, u ganz vill Leit erausgaangen an net confidentiel gewiescht.

Fir de Me Fränk Rollinger sinn d’Faiten, déi sengem Mandant reprochéiert ginn, kontestéiert. Dee wär fräizespriechen, ënnert anerem, well d’Gesetz iwwert d’Violatioun vum Beruffsgeheimnis Beruffer nennt, fir déi dat gëllt, an de Mann géif net dorënner falen.

Dëse Prozess dierft um Donneschdeg ofgeschloss ginn.