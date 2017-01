Wunnen zu Lëtzebuerg / Reportage Carine Lemmer



Wunnen zu Lëtzebuerg – fir vill Leit eng Erausfuerderung. D'Land ass attraktiv, d'Präisser klammen nach ëmmer. Et gëtt awer eng ganz Rëtsch Mesuren, fir de Leit ënner d'Äerm ze gräifen. "Villes ass awer net gewosst an dowéinst gi mer bei d'Leit an explizéieren d'Hëllefen", sot de Logementsminister Marc Hansen e Mëttwoch de Moien.

Présentation du ministère et de la politique du logement

Aides au logement individuelles et à la pierre

Baulücken

Gestion locative sociale

Présentation des promoteurs publics

Avantages fiscaux

Service des aides au logement

Fonds du logement

Société nationale des habitations à bon marché

Agence immobilière sociale

myenergy

Administration des contributions directes

Administration de l'enregistrement et des domaines.

19 janvier 2017 à Dudelange – Salle des Fêtes (place de l’Hôtel de Ville)

2 février 2017 à Luxembourg – Centre culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (28, rue du Münster)

16 février 2017 à Troisvierges – Centre culturel (20, rue de Binsfeld)

2 mars 2017 à Remich – Centre scolaire et sportif Gewännchen (8, rue des Champs)

8 mars 2017 à Mamer – Salle des Fêtes, Mamer Schlass (1, place de l'Indépendance)

15 mars 2017 à Diekirch – Salle des Fêtes (complexe scolaire, place des Écoles 'Stehresplaz')

Déi nächst Wochen organiséiert de Ministère 6 Konferenzen uechter d'Land, mat enger Rei Servicer wéi zum Beispill dem Fonds du Logement, der Steierverwaltung oder dem Enregistrement.Et sinn ëffentlech Konferenze mat Erklärungen. Froe gi beäntwert an op verschiddene Stänn kann ee sech informéieren. De Minister selwer ass derbäi. Jo, d'Präisser hei am Land sinn héich. Mä mir sinn och attraktiv, seet de Marc Hansen.De Staat huet eng ganz Rei Mesurë fir d'ënnerstëtzen, an iwwert déi wëll ee geziilt informéieren. Fir datt och jidderee kann dervu profitéieren. De Manktem u sozialem Wunnraum wär nach ëmmer do, sou de Marc Hansen, mä et giff vill geschafft ginn, fir d'Situatioun ze verbesseren. D'Mesuren wären och komplex: Prime de construction, Bonification a Subvention d'intérêts, Staatsgarantien, Spuerprimmen, komplementar Primme fir Architekten an Ingenieuren ze bezuelen, bëlleg TVA, Prime d'acquisition, Prime d'amélioration, Subvention loyer, Garantie locative.An déi Mesure gëtt et deels scho laang, plus déi nei, déi derbäi komm sinn, zum Beispill d'Klimabank. D'Mesure ginn och iwwerkuckt a wann néideg iwwerschafft, eventuell no uewen ugepasst. An den nächste Méint soll dat decidéiert ginn.Eng vun de leschte grousse Mesuren ass d'Subvention loyer. Déi bleift hannert den Erwaardungen zréck. 4.000 Dossiere sinn dat éischt Joer era komm, et gouf awer och vill Refusen. D'Chamberkommissioun krut regelméisseg de Rapport gemaach an eng déifgräifend Analyse soll gemaach ginn, firwat net méi Leit dervu profitéieren.Ee Constat ass elo schonn, datt eng Rei Leit d'Subventioun refuséiert kréien, well hire Loyer net 33% vum Revenu ausmécht; dat ass eng vun de Conditiounen. Sou de Minister Marc Hansen. Déi richteg Analyse gëtt awer nach gemaach.Communiqué par: ministère du LogementLe ministère du Logement organise six conférences publiques régionales ayant comme objectif de dynamiser le dialogue avec le grand public et d’informer les citoyens sur les différents aspects du logement et d’expliquer les spécificités et la complexité de la politique du logement et de ses défis. Lors de ces conférences les sujets suivants seront abordés:Lors de ces rencontres, les citoyens auront la possibilité de se renseigner sur place sur les différents instruments de la politique du logement. Les acteurs suivants seront présents sur des stands d’information afin de conseiller de manière individuelle les intéressés:Les six conférences auront lieu à 19 heures le:Les conférences seront en luxembourgeois avec une traduction simultanée en français.