Reportage: Géint Gewalt am Zuch (11.01.2017) Ëmmer erëm héiert ee vun Iwwergrëff op Passagéier a Personal an Zich. Wéi geet d'CFL an hiert Personal heimatter ëm?



Minister Bausch: Keng onsécher Situatioun am Zuch a Bus



Et kéint een net vun enger onsécherer Situatioun am ëffentlechen Transport schwätzen, seet den Infrastrukturminister François Bausch.



Et wier ganz vill gemaach an de leschte Jore gemaach ginn, fir d'Sécherheet ze verbesseren an dat hätt och seng Wierkung, sou de Minister. E Mëttwoch de Moie koum de sougenannte Comité de Pilotage vum Infrastrukturministère zesummen, fir de Point an och de Suivi vum Aktiounsplang, deem um Lafen ass, ze maachen.

Dee Plan d'action ass nach net komplett ëmgesat, sou den Infrastrukturminister François Bausch. Déi nei Garen, déi elo opginn, wéi déi am Pafendall, sinn mat Kameraiwwerwaachung equipéiert a Garen, déi scho bestinn, wéi zu Diddeleng, déi ginn nach equipéiert. Wichteg wier awer nach, datt d'Zesummenaarbecht tëscht de Betriber am ëffentlechen Transport an der Police optiméiert ginn.



Et ginn zwar elo vill méi reegelméisseg Kontrolle gemaach, mä do wier nach eng Verbesserung méiglech. D'Iddi vum Minister ass et fir mëttelfristeg, wann d'Police eng Kéier genuch Leit huet, eng Brigade opzestellen, déi just fir den ëffentlechen Transport zoustänneg wier. Déi Beamte kéinten da méi systematesch op déi speziell Situatiounen a engem Bus oder Zuch agoen.



Den Aktiounsprogramm soll elo weider ëmgesat ginn. A 6 Méint kënnt een dann erëm zesummen.



Och wann et ëmmer erëm zu Tëschefall kënnt, ginn d'Zuelen erof. Se wieren zwar nach ëmmer ze héich an net optimal, mä grosso modo wier d'Situatioun zu Lëtzebuerg awer gutt, sou nach de François Bausch.