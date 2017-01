Madoff-Stil Appellprozess: 5 Joer Prisong, 4 mam Sursis a Bedruchsaffär

5 Joer Prisong, 4 dovu mat Sursis, an eng Geldstrof vun 20.000 €: Dat war d’Uerteel op der Cour d’appel an der Stad an enger grousser Bedruchsaffär.