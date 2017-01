Wann elo gewielt géif ginn, géif Blo-Rout-Gréng keng Majoritéit méi zesumme kréien. D'CSV dogéint stéing mat 28 Sëtz an der Chamber um absoluten Héichpunkt. Batter fir d'LSAP ass besonnesch de Stëmmeverloscht an hirer Héichbuerg, dem Süden. Dat geet aus dem neiste Politmonitor vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort ervir.



D'Claude Zeimetz mat der Konstellatioun fir d'Chamber déi sech aus de Resultater vun de leschten Deeg ergëtt an den Detailer fir de Süden.







Am gréisste Walbezierk fält, wéi gesot, ganz besonnesch de Stëmmeverloscht vun der LSAP op.



D'Sozialisten, déi sech op hirer Neijoerschreceptioun e Mëttwoch den Owend nach zouversiichtlech ginn hunn, dëst Joer an de Sondagen d'Kéier ze kréien, verléieren am Politmonitor net nëmme 5 Prozentpunkten, mä domadder och nach 2 vun hire 7 Sëtz am Süden. Dovunner profitéiert virun allem d'CSV. Déi Schwaarz kréien net nëmmen 3,6% Zoustëmmung, mä virun allem och zwee Sëtz bäi an hätten domadder, wann elo gewielt géif ginn, duebel sou vill Mandatairen aus dem gréisste Walbezierk an der Chamber wéi d'LSAP. Dobäi louche béid Parteien, no de leschte Walen, nach quasi op Aenhéicht mat 7 Sëtz fir d'LSAP an der 8 fir d'CSV.







D'DP verléiert am zweetmeeschte vun de Regierungsparteien. Fir déi Liberal geet et am Verglach zu de leschte Chamberwalen ëm 3,7 Punkten erof. Och dat bedeit e Sëtzverloscht. Vun 3 op 2. Déi Gréng dogéint halen och am Süden hire Score a kënnen e souguer ganz liicht mat 10,5 Prozent verbesseren. Domadder kënne si hir zwee Sëtz halen, géifen also um selwechten Niveau wéi d'DP leien.







Anere Gewënner, nieft der CSV, am Süden, sinn déi Lénk, déi ëm 2,3 Punkten op 8% klammen an doduerch 2 Vertrieder géifen op de Krautmaart kréien, ee méi wéi elo. Status quo dogéint bei der ADR, déi trotz enger méi grousser Zoustëmmung bei de Wieler bei hiren zwee Vertrieder aus dem Süde bleift mat 10,4%. Piratepartei, KPL a PIB stagnéieren bei ënner 3%.



Wann ee lo all d'Bezierker zesummenhëlt, wier dat doten d'Enn vun der Dräierkoalitioun. Blo-Rout-Gréng géifen an der Chamber nämlech vun 32 op 26 Sëtz zeréckgoen. D'Verloschter ginn op de Kont vun der DP an der LSAP, déi alle béid 3 Kandidaten manner géifen erakréien. Just déi Gréng kéinten hire Score verdeedegen, wann elo gewielt géif ginn.



D'CSV klëmmt vun 23 op 28 Sëtz, dat wiere sou vill Deputéiert wéi nach ni vun der Vollekspartei. D'ADR bleift bei 3 an déi Lénk kéinten, duerch hiert verbessert Resultat am Süden, och mat 3 Leit an der Chamber vertruede sinn. Zesumme packt et d'Oppositioun deemno am Politmonitor op 34 Sëtz. Dat wieren et 8 méi wéi d'Majoritéit.





- Dënschdeg: Norden + Osten

Politmonitor vum Dënschdeg: Osten an Norden.



- Mëttwoch: Zentrum

Politmonitor vum Mëttwoch: Am Zentrum géif ee Sëtz vun der DP un d'CSV goen.



- Donneschdeg: Süden



- Freideg: Wonschkoalitioun an erwaarte Koalitioun