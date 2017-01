Neijoerschreceptioun Xavier Bettel/Reportage Eric Hamus



2016 ass eriwwer, elo gëllt et no vir ze kucken: Dat konnt een um Neijooschpatt vum Premier a Medienminister Xavier Bettel tëscht den Zeilen eraus héieren. An deem Kontext huet de Premier annoncéiert, datt an der nächster Woch di nei Presse-Hëllef fir Online-Medien presentéiert gëtt. Professionell an onofhängeg Sourcen ginn nämlech ëmmer méi wichteg.

Well 2016 ee Joer gewiescht wier, mat enger Aktualitéit, wéi se soss kaum bannent engem Joer geschitt: grujeleg Attacken ë.a zu Nice, Bréissel, Berlin an an der Tierkei, de Krich a Syrien, politesche Succès vun Extremisten a Populisten, Fake-News, de Brexit an den Trump, sou de Premier a Medien-Minister Xavier Bettel. Et misst ee ganz subjektiv dat grouss Ganzt gesinn an déi vill Informatiounen, déi de ganzen Zäit op eis erofreenen, och mol manner beliichten a sech op dat konzentréieren, wat eis wierklech wichteg ass.

Fir d'Regierung wier 2016 op alle Fall ee Joer gewiescht, an deem vill geschitt ass an vill ëmgesat gouf. Et géif een de Programm duerchféieren an net Zuele vun de Sondage kucken. Wichteg wieren d'Chiffere vum Chômage, deen erof a vun den neie Betriber, déi eropginn.2016 wier awer och ee Joer gewiescht, an deem heiheem d'Aarbecht vun der Press méi kritesch ënnert d'Lupp geholl gouf. International schwätzt ee vum post-fakteschen Zäitalter: ëmmer méi Infoen un d'Leit bréngen mat ëmmer manner Ressourcen. An deem Kontext wier et wichteg, datt di professionell Press hir Aarbecht an Dignitéit an enger gewësser Sécherheet maache kéint. Et misst iwwer den Ënnerscheed tëscht Informatioun a Manipulatioun nogeduecht ginn. De Premier huet och een Debat iwwer d'Medienerzéiung an der Chamber ugefrot. An deen Debat gehéiert och d'Diskussioun ëm d'Pressehëllef, déi di aner Woch ëm ee Projet fir d'Onlinemedien ergänzt soll ginn.Dernieft wéilt een der Presse bei den Delaien fir eng Äntwert op Ufroen entgéintkommen.Manner Pushen awer wënscht sech de Premier fir dat anert Joer. Dat géif nämlech bedeiten, datt et méi gutt Nouvellen aus der Welt ginn.