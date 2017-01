An hirer Héichbuerg falen déi Blo vu 25 op nach just 19,8 Prozent, dovunner profitéieren, wéi schonn am Osten an am Norden, déi Chrëschtlech-Sozial.

Wann elo gewielt géif, kéint d'DP an hirer Héichbuerg, dem Zentrum, net méi un hir Resultater vun de leschte Chamberwalen uknäppen, dat geet aus dem neiste Politmonitor vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort ervir. Dovunner profitéiert, alt erëm, virun allem d'CSV.Domadder ergëtt sech also en ähnlecht Bild wéi an den zwee klenge Bezierker Osten an Norden.

War d'DP nach bei de leschte Chamberwalen am Oktober 2013 vu 25% vun de Wieler am Zentrum gewielt ginn, packen et déi Liberal ëm de fréiere Stater Buergermeeschter am Politmonitor déi Kéier op 19,8% Zoustëmmung. E Minus vu 5,2 Prozentpunkten. D'LSAP géif ganz liicht verléieren a fält ëm 1,2 Punkten op 13,5%. Déi Gréng also deen drëtte Koalitiounspartner hale sech ëm 10,5 Prozent. Blo-Rout-Gréng kommen domadder zesummen op komfortabel 44 Prozent Zoustëmmung. Bei de leschte Walen am Oktober virun 3 Joer goufen déi 3 Parteien allerdéngs nach vu méi wéi der Hallschent vun de Wieler am Zentrum gewielt. D'CSV steet am neie Politmonitor bei 39,4%. Dat ass e Plus vu 4 Punkten.







Gréisser Variatioune bei der Sëtzverdeelung ginn et bei dësem Politmonitor doduerch awer net.



D'DP géif just ee Sëtz an der Chamber un d'CSV verléieren, déi op 9 Deputéiert domadder komme géif. Déi Liberal hätten der nach 5. D'LSAP behält hir 3, déi Gréng bleiwe bei 2 an ADR an déi Lénk géifen am Zentrum jeeweils ee Vertrieder an d'Parlament erakréien. Fir déi kleng Oppositiounsparteien ass et par Rapport zu de leschte Walen e Gewënn vun 1,2 respektiv 1,5%. D'Piratepartei stagnéiert bei 2,8. KPL a PID komme mol net op ee Prozent.



TNS-ILRES huet tëscht Enn Juni an Uganks Dezember zejoert fir de Politmonitor Leit ëm hir Meenung gefrot. Am Zentrum hunn 1.182 Persounen bei der Sonndesfro matgemaach.



En Donneschdeg fuere mir weider mam Trend fir de Süden.







